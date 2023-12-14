Путин дал неожиданный ответ на вопрос о выборе между оливье и селедкой под шубой

Владимир Путин рассказал о сложном выборе между оливье и селедкой под шубой

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, дал неожиданный ответ на вопрос, какой новогодний салат он предпочитает. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Один из участников прямой линии спросил президента, что ему нравится больше — селедка под шубой или оливье. Путин не назвал конкретное блюдо, а ответил, что этот сложный выбор зависит от напитка. «Смотря что закусывать», — сказал российский президент.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин, комментируя подорожание яиц на российском рынке, отметил, что сам с удовольствием ест яичницу на завтрак. «В свое время вообще мог десять [яиц] сразу с утра навернуть», — рассказал президент.

В 2019 году Путин заявил, что предпочитает окрошку на квасе, а не на кефире. Тогда около 200 россиян попросили главу государства в ходе прямой линии рассказать, на чем он ест окрошку.

