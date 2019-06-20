Сотни россиян спросили Путина про окрошку

Около 200 россиян попросили президента России Владимира Путина рассказать в ходе прямой линии, на чем он ест окрошку. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

Отмечается, что всего зарегистрировано около 1,5 миллиона вопросов. Больше всего россиян волнуют темы уровня жизни, доходов и здравоохранения.

Ранее 20 июня российский лидер отметил, что россиянам стало тяжелее жить. По его словам, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, однако теперь они начали восстанавливаться. Российский лидер сообщил, что в 2017-м начисленная зарплата в экономике составляла 33,2 тысячи рублей, в текущем году — 44 тысячи рублей.

Эксперты Роскачества поставили точку в споре об окрошке 13 июня. Они признали классическим блюдо на квасе, а не на кефире. По их словам, в стандартный вариант рецепта холодного супа входят такие ингредиенты, как картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук.

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