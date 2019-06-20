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Путин назвал способ поднять уровень жизни россиян

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Основным способом решить проблему уровня жизни является увеличение производительности труда. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию мероприятия в четверг, 20 июня, ведет ТАСС.

Кроме того, глава государства заявил, что жить в России действительно стало тяжелее. Говоря о реальных дохода россиян, Путин отметил, что они падали несколько лет, однако теперь постепенно восстанавливаются.

По словам президента, средняя номинальная зарплата в России увеличилась с 33,2 тысячи рублей в 2017 году до 44-45 тысяч в 2019-м. Путин также призвал россиян не сердиться, что у кого-то таких зарплат нет, и отметил, что приводит средние цифры.

Прямая линия началась 20 июня в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются до конца мероприятия.

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