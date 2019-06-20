Путин назвал волнующие россиян вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе работы с массивом вопросов граждан, подготовленных для прямой линии, выяснил, какие темы больше всего их волнуют. Трансляцию мероприятия в четверг, 20 июня, ведет РИА Новости.

По словам главы государства, на данный момент самыми важными и действительно острыми вопросами для жителей страны являются уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, а также ситуация с отходами и мусором.

Он также согласился со словами ведущего мероприятия о том, что с решением проблем по данным направлениям должны в том числе помогать нацпроекты. Конечная их цель — поднять уровень жизни граждан и обеспечить безопасность государства, отметил президент.

Материалы по теме Помойка раздора Почему протестующие и власти Архангельской области никак не найдут общий язык

10 июня сообщалось, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина россиян в целом удовлетворены своим уровнем жизни (49 процентов). Согласно исследованию, еще 28 процентов опрошенных заявили, что уровень жизни устраивает их отчасти. О недовольстве жизнью высказались 22 процента респондентов.

Ранее в июне стало известно, что Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области названы самыми загрязненными регионами России. Одной из главных проблем экологи назвали трудности с запуском мусорной реформы. Вместо новых, действующих технологий и сокращения вывоза отходов на полигоны регионы прибегают к имитации сортировки и переработки мусора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!