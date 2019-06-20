Путин назвал конечную цель нацпроектов

Сейчас вся работа строится вокруг нацпроектов, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
По словам главы государства, конечная цель нацпроектов — поднять уровень жизни граждан и обеспечить безопасность государства.
В мае российский лидер потребовал сократить количество переносов контрольных сроков реализации нацпроектов. Он также поручил правительству совместно с администрацией обеспечить их информационное сопровождение.
В том же месяце руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал обязать олигархов участвовать в реализации нацпроектов.
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