Счетная палата обнаружила невыполнение указа Путина

Счетная палата (СП) проверила исполнение бюджета в сфере здравоохранения и выявила невыполнение майского указа президента Владимира Путина. Об этом говорится на сайте СП.

В частности, в 50 из 85 регионов России не выполнен указ 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу.

Кроме того, не обеспечено достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания.

По итогам проверки выяснилось, что в Минздраве уровень исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе достиг всего 68,9 процента, в Роспотребнадзоре — 39,9 процента, а в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России — 32,4 процента.

Помимо прочего, не завершены четыре из 12 объектов капитального строительства, а ФМБА до сих пор не ввел Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде.

Ранее в СП заявляли, что выполнение национальных проектов в рамках майского указа Путина 2018 года задерживается. По шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры на сегодняшний день освоили менее 10 процентов средств.

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