Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников. Об этом в среду, 17 апреля, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание сравнило опубликованные сведения о среднемесячном доходе от трудовой деятельности (зарплатах) для разных категорий работников, которых принято причислять к бюджетникам: врачей, учителей, научных сотрудников — всего 12 категорий. Согласно майским указам 2012 года, их зарплаты должны равняться как минимум 100 или 200 процентам от средних показателей по каждому субъекту страны.

Только в 16 из 85 регионов положения майских указов оказались выполнены к концу 2018 года. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская и Новосибирская области, а также Алтайский и Ставропольский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия. В первоначальной версии материала фигурировали только четыре региона: Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Бурятия.

В среднем по России только четыре из восьми категорий бюджетников зарабатывают не меньше прописанного в майских указах: педагоги общеобразовательных учреждений, преподаватели вузов, работники учреждений культуры и научные сотрудники. Зарплаты последних превышают средние в регионах на 264,1 процента и достигают 100 тысяч рублей.

По мнению опрошенных РБК экономистов, основная причина невыполнения майских указов в большинстве регионов — нехватка денег в региональных бюджетах. Кроме того, власти некоторых субъектов старались выполнить требования майских указов для отдельных категорий работников в ущерб другим, например, социальных работников и младшего медицинского персонала.

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