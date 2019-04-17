Кремль прокомментировал данные о невыполнении майских указов

Данные о том, что майские указы президента России Владимира Путина по зарплатам бюджетников от 2012 года были выполнены только в четырех регионах страны, являются «выводом одного СМИ», которое попыталось их проанализировать, а не Росстата. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в среду, 17 апреля, РИА Новости.

По его словам, подобную информацию сложно комментировать, так как неизвестно, какими инструментами оперировал ее источник.

«Они опять брали среднюю температуру по больнице. Как они ей манипулировали, в хорошем смысле этого слова, я не знаю, поэтому подобные выводы СМИ я комментировать не могу», — отметил пресс-секретарь.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что майские указы по повышению зарплат бюджетников по состоянию на конец 2018 года формально выполнены только в четырех регионах: во Владимирской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Бурятии.

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Позднее издание отредактировало размещенные данные, отметив, что указы выполнены в 16 регионах: Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тюменской (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирской области, а также в Ставропольском и Алтайском краях, Татарстане, Чувашии и Бурятии.

Во всех остальных российских регионах, утверждают авторы, указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников. Основная причина невыполнения майских указов в большинстве регионов — нехватка денег в региональных бюджетах, подчеркивается в материале.

Согласно майским указам 2012 года, среднемесячный доход от трудовой деятельности (зарплаты) для разных категорий работников, которых принято причислять к бюджетникам — врачей, учителей, научных сотрудников (всего 12 категорий), — должны равняться как минимум 100 или 200 процентам от средних показателей по каждому субъекту страны.

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