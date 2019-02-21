Россияне пожаловались на зарплаты

Уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, а 30 процентов населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного порталом Rabota.ru.

В то же время большинство жителей страны устраивает график работы — таких оказалось 43 процента. Другим положительным фактором стала стабильность компании (40 процентов), третьим — расположение работы, его отметили 36 процентов опрошенных.

В исследовании приняли участие четыре тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Их просили оценить коллектив, руководство, зарплату, условия труда, график работы, стабильность компании, удобство расположения, соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников, а также соответствие должности фактическим обязанностям.

По оценке Росстата, падение реальных доходов россиян по итогам 2018-го составило 0,2 процента. Последний раз реальные доходы россиян росли в 2013 году, тогда они поднялись на четыре процента. В декабре прошлого года Росстат отметил, что в месячном выражении доходы россиян упали на 2,9 процента, нивелировав весь рост доходов в 2018 году, когда в рамках исполнения майских указов президента бюджетникам подняли зарплаты.

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