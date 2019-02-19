Россиян предупредили о попадании в финансовую яму

Россиянам не следует ждать от 2019 года улучшения собственного финансового положения. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, опросившее аналитиков.

По версии агентства, пять лет падения доходов для россиян обернулись кредитным бумом, который рискует перерасти в огромный пузырь на рынке потребительских займов.

Отмечается, что уровень закредитованности россиян только растет. Причем граждан не останавливают даже высокие ставки на займы, выросшие после очередного повышения ключевой ставки Банком России. Риски надувания пузыря агентство видит в продолжающемся росте выданных кредитов, а также росте розничных продаж, которые по итогам 2018 года выросли на 2,6 процента.

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«Граждане набирают кредиты, потому что доходы не растут, им приходится сохранять потребительские привычки с помощью заемных средств, ситуация уже близка к перегреву», — приводит агентство комментарий главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.

С ней согласна аналитик британского банка Barclays Лиза Ермоленко. «Рост зарплат настолько слабый, что люди занимают деньги даже при высоких ставках. Потребительские расходы растут — это негативное отражение тяжелой ситуации с доходами», — отмечает она.

За кредитным бумом, как отмечает агентство, активно следит Банк России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина готова ввести дополнительные ограничения для банков, чтобы минимизировать риски кредитного бума. При этом и россиянам не следует надеяться на рост реальных доходов и зарплат: прогнозы по экономическому росту на 2019 год не позволяют прогнозировать значительного повышения доходов россиян, отмечает агентство.

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