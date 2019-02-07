Стали известны подробности новой пенсионной реформы

Граждане с высоким уровнем дохода не смогут влиять на отчисления в рамках новой пенсионной системы, рассказал в интервью «Российской газете» уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, советник главы Центробанка Юрий Воронин.

«Что касается высокооплачиваемых работников, им формирование собственных пенсионных накоплений должно быть интересно. Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим ("сервисным")», — отметил Воронин.

Работники с низким доходом, по его словам, напротив, должны будут самостоятельно заявлять о намерении участвовать в новой системе, получившей название индивидуального пенсионного капитала (ИПК). На это им будет предоставляться полгода. При этом все граждане будут иметь возможность отказаться от участия, от уровня дохода будет зависеть только способ присоединения.

Уровень зарплаты, при котором россиян будут автоматически подключать к системе ИПК, Воронин не озвучил. Также, по словам финансового омбудсмена, по новым правилам отчисления работника будут принадлежать ему, а не государству, как в случае с нынешними пенсионными накоплениями (шесть процентов от зарплаты, перечисляемые работодателем). Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) будет выполнять роль доверительного управляющего.

Модель ИПК разрабатывается совместно ЦБ и Минфином. Сроки ее внедрения неоднократно переносились, сейчас ожидается, что система заработает в 2020 году. Согласно новой концепции, часть будущей пенсии работник будет отчислять самостоятельно, снимая нагрузку с работодателя. Уровень ставки можно будет регулировать и изменять. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что введение системы ИПК является одной из главных задач регулятора, поскольку сможет обеспечить приток в экономику «длинных» денег.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!