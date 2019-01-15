В России анонсировали новый этап пенсионной реформы

Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) могут вынести на общественное обсуждение, рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов, которого цитирует ТАСС.

«Мы предполагали до того, как в Госдуму представить комплект документов, провести определенное общественное обсуждение. Я так понимаю, в конце января правительство примет [решение] — готово [ли] оно начать общественное обсуждение», — сказал он.

По словам зампреда ЦБ, обсуждение может занять до двух месяцев, к нему привлекут негосударственные пенсионные фонды.

В свою очередь, замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что законопроект о введении ИПК может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, сообщает ТАСС.

Согласно концепции ИПК, производить отчисления на накопительную пенсию будут сами работники вместо работодателей. Ставка отчислений будет постепенно повышаться на один процентный пункт в год — с нуля до шести процентов от зарплаты. Существует несколько вариантов концепции, основная на данный момент предполагает, что подключение граждан к ИПК будет происходить автоматически, для отказа придется написать соответствующее заявление.

Первоначально ввести механизм планировалось с 2019 года, но сроки были скорректированы из-за негативной реакции общественности на повышение пенсионного возраста.

Концепцию ИПК разработали ЦБ и министерство финансов совместно в 2016 году. Ранее стало известно, что к такой системе россиян будут подключать автоматически. Для отказа нужно будет писать отдельное заявление. Кроме того, будет возможность самостоятельно регулировать ставку взносов.

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