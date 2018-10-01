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Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия

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Россиян переведут на новую систему накопительной пенсии без их согласия. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта, и источник на финансовом рынке.

Граждан автоматически подключат к выплате взносов с зарплат в НПФ, а для отказа будет необходимо написать заявление. «Это коснется 70 миллионов человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — рассказал источник.

Подключение к механизму индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет основано на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», согласно которой «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

Отмечается, что ключевым вопросом станет обеспечение информированности россиян о возможности отказа. Эта задача может быть возложена на работодателя.

В конце сентября сообщалось, что правительство собирается изменить формулу расчета страховых пенсий. По данным источников, речь идет или об отмене существующей балльной системы начисления пенсий или об ее совершенствовании.

Минфин и ЦБ разрабатывают новую систему, основанную на ИПК. Предполагается, что работники будут самостоятельно делать взносы из своей зарплаты в обмен на льготы по НДФЛ. Кроме того, к пенсионным накоплениям наравне с НПФ могут допустить и страховые компании.

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