В пенсионную систему внесут очередные изменения

Правительство собирается изменить формулу расчета страховых пенсий, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам одного из источников издания, обсуждается, в частности, отмена существующей балльной системы начисления пенсий. Другие два собеседника утверждают, что совещаний об отмене балльной формулы пока не проводилось, а речь идет лишь о совершенствовании расчетов.

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О намерении властей отказаться от балльной формулы ранее уже говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, а порядок расчета пенсионного балла так и не был утвержден.

Действующий порядок формирования пенсий работает с 1 января 2015 года. Для расчета страховой пенсии ввели понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы будут переводить при назначении пенсии.

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Эта стоимость, в свою очередь, определяется государством и должна повышаться ежегодно на уровень не ниже показателя инфляции предшествующего года.

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