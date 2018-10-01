Средний долг пенсионера перед банком перевалил за 100 тысяч рублей

Каждый пятый россиянин старше 60 лет взял в банке как минимум один кредит. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), сообщают «Известия».

Средний размер долга пенсионеров составляет 107,2 тысячи рублей. Этот показатель вырос на восемь процентов с 2017 года.

Эксперты отмечают, что пожилые россияне в основном берут займы для детей или внуков и реже — на свои нужды. Пенсионеры выплачивают кредиты за счет пенсии, однако некоторые получают дополнительный доход от подработок или сдачи жилья в аренду.

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Граждане старше 60 лет стали чаще обращать в банки, чтобы взять кредиты, отмечают эксперты ОКБ. За первое полугодие число пенсионеров, имеющих хотя бы один кредит, выросло на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 2017 года и достигло 8,3 миллионов.

Чаще всего пожилые граждане берут потребительские ссуды (66,2 процентов) и кредитные карты (18,5 процентов). В Минфине подчеркнули, что ежемесячный платеж по кредиту у пенсионера в среднем составляет 7,5 тысяч рублей.

В конце августа стало известно, что в первом полугодии российские банки выдали заемщикам в возрасте 60 лет и старше ипотечных кредитов почти на 21 миллиард рублей.

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