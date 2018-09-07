Ипотечное бремя россиян стало легче

Россиянам стало легче обслуживать кредиты на приобретение жилья: средний платеж по ипотеке за год к осени 2018-го сократился на 3 процента и составил 16,7 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Как отмечают аналитики, снижению долговой нагрузки в первую очередь способствовало уменьшение процентных ставок по соответствующим банковским продуктам: многие заемщики воспользовались программами рефинансирования кредитов.

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По данным ОКБ, дороже всего в России обслуживать ипотеку в Москве и Московской области — в среднем местные жители платят по жилищным кредитам 38,3 тысячи и 29,1 тысячи рублей в месяц соответственно. Следом идут Санкт-Петербург, Магаданская область и Якутия — там средний месячный платеж составляет примерно 26 тысяч рублей. В Алтайском крае, Удмуртии, Курской, Костромской и Курганской областях он минимален — порядка 11-12 тысяч рублей/месяц.

Ранее сообщалось, что Центробанк по итогам июля 2018-го зафиксировал рост ипотечной ставки. Она увеличилась впервые с января — до 9,57 процента годовых. В июне ставка достигла минимума и составила 9,48 процента, в мае она равнялась 9,56 процента, в апреле — 9,57, в марте — 9,64, в феврале — 9,75, в январе — 9,85 процента.

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