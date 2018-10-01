Правительство прокомментировало перевод граждан на накопительную пенсию

Граждан не будут принудительно переводить на накопительную пенсионную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует РИА Новости.

«Мы как соцблок законопроекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я бы считала преждевременными», — сказала Голикова.

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Разработку инициативы опровергли также в Минтруде. «Законопроект по ИПК в Минтруд России не поступал», — сообщили представители ведомства RNS.

Ранее 1 октября РБК сообщало о готовящемся законопроекте по введению в России новой системы накопительных пенсий — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). По данным издания, согласно концепции, граждан будут по умолчанию подключать к новому механизму, если они не откажутся от этого.

Механизм ИПК предполагает, что работники будут самостоятельно перечислять часть своей зарплаты (по умолчанию — шесть процентов) в негосударственные пенсионные фонды. Пенсионный фонд России при этом сохранит за собой функции оператора страховой части пенсии. При этом размер отчислений может быть снижен по желанию гражданина вплоть до нуля. Концепция разрабатывается совместно Минфином и Центробанком.

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