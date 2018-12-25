Раскрыта судьба замороженных пенсионных накоплений

Публичное обсуждение законопроекта о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — отложено из-за пенсионной реформы, передает РБК слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Как он уточнил, законопроект уже подготовлен, но «вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения». Министр сказал, что многие изначальные предложения смягчили.

Минфин и ЦБ собирались запустить ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции остановили до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года.

Новая пенсионная модель должна заменить накопительную пенсию, которую заморозили в 2014 году, позднее заморозку несколько раз продлевали, а министр финансов Антон Силуанов говорил, что ее заморозили навсегда. Недавно документ продлили до 2021 года. По новым правилам, работающим гражданам придется самостоятельно отчислять взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в обмен на льготы по НДФЛ.

Отмечалось, что подключение к новой системе будет происходить автоматически, достаточно того, что граждан проинформируют о возможности отказа. Работать с пенсионными накоплениям, наравне с НПФ, смогут и страховые компании.

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