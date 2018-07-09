Пенсии россиян отдадут страховым компаниям

Страховые компании хотят участвовать в государственной пенсионной системе после ее реформирования, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Они могут занять место в схеме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

О своем намерении министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). По мнению ВСС, страховые компании могли бы работать с пенсионными накоплениями россиян на тех же условиях, что и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Планируется, что последние будут собирать взносы работающих граждан и инвестировать их.

Аргументы ВСС сводятся к тому, что страховые компании, как правило, входят в крупные финансовые холдинги, а значит, обладают обширной сетью продаж своих услуг и контролируются государством, в том числе спецдепозитариями. Отмечается, что участие страховых компаний в пенсионной системе распространено во многих странах.

В настоящее время страховщики могут распоряжаться пенсионными накоплениями граждан в рамках договора добровольного пенсионного страхования. В этом случае они выполняют ту же роль, что и НПФ. Однако, по статистике, спрос на этот вид инвестирования со стороны населения невысок, на данный момент действуют всего несколько тысяч договоров. Если инициатива ВСС найдет одобрение властей, распоряжаться средствами ИПК будут компании, занимающиеся страхованием жизни (нередко они выделены в отдельное подразделение).

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Согласно действующим правилам государственная пенсия делится на две части: страховую и накопительную. На них приходится 16 и 6 процентов от зарплаты будущего пенсионера, которые за него перечисляет работодатель. Страховая часть находится в распоряжении Пенсионного фонда и выплачивается нынешним пенсионерам, накопительную можно инвестировать через НПФ или государственного агента — управляющую компанию ВЭБа.

Начиная с 2014 года правительство заморозило отчисление накопительной части. Теперь она тоже поступает в Пенсионный фонд, а НПФ могут распоряжаться только средствами, внесенными до 2014 года (не считая договоров добровольного пенсионного страхования). Изначально планировалось, что заморозка продлится несколько лет, но в конце мая 2018-го Силуанов заявил, что возвращаться к институту накопительной пенсии в прежнем виде власти не собираются.

Именно накопительную часть государственной пенсии и призван заменить индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). По задумке авторов, взносы будут делать не работодатели, а сами работники, причем существует несколько вариантов того, как это будет происходить: автоматически либо по заявлению гражданина. Во втором случае участник системы ИПК сможет претендовать на налоговые льготы. Планировалось, что схема заработает с 2019 года, но различия в конкурирующих подходах — от ЦБ и Минфина — привели к тому, что обсуждение инициативы отложили до конца 2018-го.

26 июня Силуанов заявил, что к 2024 году россияне смогут увеличивать свою пенсию с помощью ИПК. Без учета него ее размер составит 20 тысяч рублей.

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