Работающие пенсионеры останутся без индексаций

Правительство не будет индексировать пенсии работающих россиян в рамках пенсионной реформы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому, мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства», — сказал Силуанов.

По его словам, накопленная индексация будет учитываться «при окончательном расчете такого пенсионера». Изменение такого подхода было бы нецелесообразным, отметил вице-премьер.

До 2016 года пенсии продолжающих работать россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако потом индексация была отменена в связи с экономической ситуацией в стране. 1 апреля 2018 года были проиндексированы социальные пенсии — их получают граждане, имеющие инвалидность. Размер повышения составил четыре процента.

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26 июня Силуанов заявил, что средняя пенсия в России к 2024 году должна вырасти до 20 тысяч рублей. Кроме того, увеличить размер своей пенсии можно будет с помощью индивидуального пенсионного капитала, формирование которого будет добровольным.

Также 26 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил причины пенсионной реформы. По его словам, правительство постаралось учесть интересы всех участников процесса: работников, работодателей и государства. При этом повышение пенсионного возраста создает новые возможности для людей старшего поколения.

14 июня Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, которое будет происходить поэтапно: к 2034 году возраст выхода на пенсию будет составлять 65 лет у мужчин и 63 года у женщин. Реформа начнется в 2019 году.

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