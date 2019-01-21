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Раскрыты подробности новой пенсионной реформы

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приоритетным направлением деятельности регулятора, передает РБК.

По словам Набиуллиной, для экономики пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег, а концепция ИПК — устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель.

Она сообщила, что индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет отчислений граждан, а также средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника. И для граждан, и для работодателей предусмотрены налоговые льготы.

Глава ЦБ также пояснила, что средства ИПК будут собственностью человека, а не государства, управлять ими можно будет дистанционно — через онлайн-сервисы. Кроме того, они будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений.

Концепцию ИПК разработали ЦБ и министерство финансов совместно в 2016 году. Ранее стало известно, что к такой системе россиян будут подключать автоматически. Для отказа нужно будет писать отдельное заявление. Кроме того, будет возможность самостоятельно регулировать ставку взносов.

Согласно этой концепции производить отчисления на накопительную пенсию будут сами работники вместо работодателей. Ставка отчислений будет постепенно повышаться на один процентный пункт в год — с нуля до шести процентов от зарплаты.

Первоначально ввести механизм отчислений планировалось с 2019 года, однако сроки были скорректированы из-за негативной реакции общественности на повышение пенсионного возраста.

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