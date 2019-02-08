Россияне признались в поиске дополнительного заработка ради пенсии

Меньше половины трудоспособных россиян собираются жить в старости исключительно на государственную пенсию, остальные же рассчитывают на альтернативные источники дохода. Это следует из опроса, который провел негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Всерьез задаваться вопросом о том, на что жить в старости, россияне начинают после 30-35 лет. Понимая, что прожить на положенные по закону выплаты будет сложно, на государственную пенсию тем не менее рассчитывают 45 процентов россиян: 50 процентов женщин и 40 процентов мужчин.

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Работать после выхода на пенсию планируют 30 процентов россиян, на сбережения и проценты по банковским вкладам рассчитывают 14 процентов, на помощь детей и родственников — 13 процентов. Тех, кто делает накопления, в среднем по стране больше 40 процентов, но только 15 из них имеют сбережения в размере более одного годового дохода.

При этом сложными финансовыми инструментами пользуются лишь семь процентов граждан, из них 2,5 процента вкладывают деньги в инвестиционные фонды, четыре процента — в бизнес, два процента приобретают и продают иностранную валюту. На доходы от НПФ рассчитывают около 10 процентов россиян.

В феврале сообщалось, что реальные пенсии россиян вернулись к падению. По итогам 2018 года реальный размер средней по стране пенсии сократился (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017 года пяти тысяч рублей) в годовом исчислении на 2,4 процента. Это падение стало первым с 2015 года.

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