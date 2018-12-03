Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого (большинство — от 45 до 107 тысяч рублей) и Чукотского автономных округов (43—102 тысячи рублей), а также Hенецкой автономной области (41—92 тысячи рублей). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу РИА Новости.

Помимо северных и дальневосточных регионов высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Магаданской области (37—86 тысяч рублей). Поддерживать уровень зарплаты в этих районах позволяет добыча природных богатств с высокой прибылью собственника, кроме того, доходы компенсируют дороговизну продуктов и издержки из-за суровых погодных условий. Пятерку лидеров по этому показателю замыкает Москва (33—80 тысяч рублей), где находится большинство международных компаний, а также органы федеральной власти.

При расчете доли жителей с высокими зарплатами исследователи учитывали работников, получающих 100 тысяч рублей в месяц или больше. Всего в стране чуть больше 4 процентов населения с таким уровнем дохода.

Самые маленькие зарплаты — у жителей национальных республик. По мнению социологов, этой обусловлено исторически сложившейся высокой безработицей и низкой оплатой труда. Больше всего людей с низким уровнем заработка живет в Дагестане и Карачаево-Черкессии. В число низкооплачиваемых работников попали россияне, получающие менее 15 тысяч рублей в месяц.

Половина работающих жителей России получет зарплату в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. Исследователи прогнозируют, что в 2019 году можно ожидать увеличение средней зарплаты и снижение уровня безработицы.

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