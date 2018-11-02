Россияне загрустили от размера собственных зарплат

Семь из десяти работающих россиян (73 процента) довольны своей работой, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Зарплату при этом удовлетворительной находят 58 процентов. Около трети (32 процента) уверены, что заслуживают большего, а 10 процентов опрошенных заявили, что их труд категорически недооценен.

Больше всего работа нравится жителям Центральной России и Сибири (80 процентов опрошенных в каждом регионе). Среди недовольных зарплатой лидируют Северо-Западный и Южный регионы страны — 47 процентов.

В Сибири также максимальное число граждан устраивает зарплата (77 процентов). Тогда как в Центральном федеральном округе зарплата удовлетворяет лишь 59 процентов.

За год общий уровень удовлетворенности своей работой снизился на 4 процента, в 2017 году работа устраивала 77 процентов россиян.

Весной сообщалось, что одна пятая населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. Денег даже на еду не хватает 5 процентам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!