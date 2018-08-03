Назван самый нелюбимый у россиян налог

Россияне чаще всего уклоняются от уплаты налога на доходы физлица (НДФЛ). Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

«По результатам 2,6 тысячи выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведенных в 2017 году, доначислено 8,775 миллиарда рублей», — указали в ФНС.

Что касается юридических лиц, то, по данным ведомства, чаще всего возникают проблемы с уплатой налогов на добавленную стоимость (НДС) и прибыль организаций. По результатам проверок было доначислено 185,5 миллиарда рублей за НДС и еще 120,6 миллиарда за налог на прибыль организаций.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Согласно тексту документа, повышение произойдет с 1 января 2019 года и не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта.

По подсчетам Минфина, повышение налога может принести в бюджет дополнительные 633,5 миллиарда рублей ежегодно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!