Россиянам разрешили платить чужие налоги

С 1 января 2019 года россиянам станет проще платить имущественные налоги. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В частности, граждане смогут уплачивать налоги за других людей по доверенности.

ФНС разъясняет порядок действия нового закона, подписанного президентом Владимиром Путиным. Он вводит новое понятие — единый налоговый платеж. Граждане смогут перечислять его по своему усмотрению, в том числе авансом, через многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ).

Средства будут поступать на счет Федерального казначейства, а оттуда — в бюджет при наступлении срока уплаты соответствующих налогов. Также граждане смогут добровольно оплачивать задолженность, включая штрафы и пени, которая отображается в личном кабинете на сайте ФНС, не дожидаясь требований со стороны ведомства.

Оплатить удаленно можно будет три вида налогов: на имущество физических лиц, транспортный и земельный.

Отдельно отмечается, что платить теперь можно будет и по доверенности. Однако вернуть деньги в случае ошибки сможет только непосредственный налогоплательщик, а не его представитель.

По мнению ФНС, новый порядок заметно ускорит процесс оформления платежных документов и сократит количество ошибок.

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