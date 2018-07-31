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Камчатский бизнесмен попытался уйти от налогов с помощью митингов

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На Камчатке владелец фирмы по продаже автотоваров «Автомир» Cергей Митюшин задолжал выплаты в бюджет на 163 миллиона рублей и спровоцировал протест против Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет «Московский комсомолец».

В поддержку бизнесмена, раздробившего предприятие ради фискальных преференций, организовали митинги и круглые столы.

Ранее предприниматель проиграл два суда и стал фигурантом дела об уклонении от налогов. 1 августа будет рассмотрена его кассационная жалоба на постановление, вынесенное в пользу ФНС.

Как отмечено в публикации, бизнес Митюшина был разделен таким образом, «чтобы на каждую торговую точку приходилось не более 150 квадратных метров либо выручка не превышала 60 миллионов рублей». В результате, предприятие с оборотом в 1,4 миллиарда рублей выплачивало в бюджет лишь около 6 миллионов рублей (кроме зарплатных отчислений).

Формально независимые друг от друга компании, по данным газеты, работали в одном и том же месте, однако за аренду не платили. Эти расходы нес один и тот же человек. Фирмы также пользовались бесплатными услугами рекламы, изготовления подарочных сертификатов и скидочных карт под единым брендом «Автомир». Расчеты вели в единой кассовой зоне.

Всего по стране, как пишет автор статьи, взысканные налоговиками доначисления в бюджет увеличились в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом и составили 12 миллиардов рублей. Сумма была собрана с помощью автоматизированной системы контроля за расхождениями в налоговых декларациях, а не путем проведения классических проверок.

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