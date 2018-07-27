Назван общий судебный долг россиян

Сумма задолженностей россиян за второй квартал выросла на 400 миллиардов рублей и составила 4,4 триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

К 1 июня средний размер долга снизился на 2,3 тысячи рублей и остановился на уровне 92,2 тысячи рублей. 40 процентов задолженностей приходится на кредиты в банках (1,7 триллионов рублей). При этом долги за жилищно-коммунальные услуги выросли на 18 процентов, что связано с ростом судебных разбирательств.

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Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что накоплению долгов способствовало снижение реальных доходов граждан на протяжении четырех лет. Данные ФССП включают в себя долги по всем обязательствам россиян: коммунальные услуги, алименты, налоги и кредиты, по которым получено судебное решение о взыскании денежных средств.

12 июля Росстат назвал долги россиян за ЖКХ. По итогам первого квартала 2018 года общая задолженность составила 1,4 триллиона рублей, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер долга находится на уровне 46 тысяч рублей.

В июне судебные приставы подвели итоги задолженностей за первый квартал. Сумма долга всех россиян составила 4 триллиона рублей, половина средств приходится на полученные займы.

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