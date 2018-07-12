Назван общий долг россиян по ЖКХ

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам первого квартала 2018 года составили 1,4 триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Так, общая задолженность граждан выросла на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний размер долга сейчас находится на уровне 46 тысяч рублей.

Отмечается, что в числе должников не только люди, испытывающие финансовые трудности, но и владельцы квартир в новостройках, юридические лица и вполне состоятельные граждане, откладывающие оплату на потом.

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Эксперты ожидают, что ситуация в сфере оплаты ЖКХ может ухудшиться с связи с увеличением ставки НДС, так как убытки поставщиков могут спровоцировать рост долгов. Решением в этом случае, скорее всего, станет повышение тарифов за коммунальные услуги.

3 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении НДС. Согласно ему, ставка налога будет увеличена с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина, данная мера принесет федеральному бюджету дополнительные 633,5 миллиарда рублей уже в первый год.

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