В России повысят коммуналку

С 1 июля коммунальные тарифы в России вырастут в среднем на четыре процента, но по регионам рост будет разным, сообщает РИА Новости.

Наибольший рост тарифов ожидается в Санкт-Петербурге и Якутии — на шесть процентов, на 5,9 процента они повысятся в Кемеровской области и Башкирии, в Москве, Кировской и Новгородской областях — на 5,5 процента. Самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — на три процента.

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«В новом платежном документе ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из состава платы за коммунальные услуги перенесены в плату за содержание», — отмечает агентство.

Отдельно прописаны сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга.

Также в этом году с 1 июля в некоторых регионах ожидается рост тарифов на вывоз мусора.

Ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги — электро- и газоснабжение, отопление, водоснабжение (горячее и холодное) и канализацию со второго полугодия происходит с 2012 года. В июле 2017 года тарифы также выросли на четыре процента.

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