Названы регионы с наибольшими долгами за коммунальные услуги

Москва стала лидером по средней сумме задолженности в области жилищно-коммунальных услуг. В столице на одно дело о взыскании в среднем приходится задолженность в 62,2 тысячи рублей. Об этом RT сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Также в числе злостных неплательщиков за ЖКУ Ханты-Мансийский автономный округ (53,3 тысячи рублей), Камчатский край (52,4 тысячи), Татарстан (48,8 тысячи), Московская область (48,5 тысячи).

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Наименьшие долги имеют жители Омской (8,9 тысячи рублей) и Калининградской (11 тысяч) областей, а также Республике Тыва (11,3 тысячи).

Как рассказали в ФССП, общая сумма задолженности россиян за коммунальные услуги, по которым были приняты решения о взыскании, в 2016 году выросла на 10 процентов и составила 91,1 миллиарда рублей. Речь идет о четырех миллионах дел.

Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер задолженности недобросовестного пользователя коммунальных услуг составляет около 50 тысяч рублей. Общая задолженность россиян за ЖКУ на 1 июня 2017 года достигла одного миллиарда рублей.

В России 1 июля произошло плановое повышение размера коммунальных платежей для населения, утвержденное правительством страны. В среднем тарифы поднялись на 4 процента.