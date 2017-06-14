Средний размер долга злостного неплательщика ЖКХ составил 50 тысяч рублей

Средний размер задолженности недобросовестного пользователя коммунальных услуг составляет около 50 тысяч рублей. Общая задолженность на 1 июня 2017 года достигла одного миллиарда рублей. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«С 2016 года около 80 предприятий ЖКХ из 35 регионов России передали в Национальное бюро кредитных историй информацию о почти 20 тысячах граждан, которые являются злостными неплательщиками (не погасившими долг за услуги ЖКХ по решению суда — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в сообщении.

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На 1 января 2017 года в НКБИ располагали данными о 11 тысячах злостных неплательщиках из 20 субъектов страны.

В число злостных неплательщиков за коммунальные услуги граждане попадают, не исполнив в десятидневный срок постановления суда об уплате задолженности за услуги ЖКХ. Затем данные о должниках передаются в бюро кредитных историй, в дальнейшем они не могут получить кредит в банке.

По данным НБКИ, трудности с обслуживанием кредитов испытывают от пяти до 6,5 миллиона россиян. Самыми закредитованными людьми в России являются охранники.