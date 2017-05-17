В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики

За последние шесть месяцев в России выросла текущая долговая нагрузка (PTI) работников всех сфер экономики. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России среднее значение текущей долговой нагрузки заемщиков за последние полгода выросло на 2,5 процентных пункта и составило 25,2 процента.

Самые высокие темпы роста PTI оказались у менеджеров по продажам, составив 10,4 процентных пункта. На втором месте — самозанятые граждане, у которых нагрузка выросла на 9,2 процентных пункта. Далее следуют работники туристического и гостиничного бизнесов, у которых зафиксирован рост на 9 процентных пунктов.

В то же время наименьшая динамика роста показателя отмечена у юристов (2,9 процентных пункта), работников маркетинга, рекламы и PR (3,6 процентных пункта), а также у кадровиков (на 4,6 процентных пункта).

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При этом уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 мая 2017 года оказался наибольшим у работников транспорта и логистики (36,8 процента), охранных предприятий (36,6 процента) и образовательных учреждений (35 процента).

Наименее закредитованными оказались люди, занятые в сферах телекоммуникаций и связи (16,8 процента), информационных технологий (18,1 процента), маркетинга, рекламы и PR (23,5 процента).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин так прокомментировал эти данные: «За последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее "комфортным" для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году».

НБКИ составило обзор на основании данных от 4100 российских кредиторов. Показатель текущей долговой нагрузки представляет собой отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу.