В России нашли кредиты под 7000 процентов годовых

Микрофинансовые организации (МФО) в России выдают людям кредиты по ставкам, достигающим почти семи тысяч процентов годовых. Об этом в среду, 8 февраля, в беседе с «Лентой.ру» заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Он отметил, что МФО пользуются лазейками в законодательстве. Нормы запрещают устанавливать ставки выше, чем указывает ЦБ (в настоящий момент максимально допустимый порог равен 795,1 процента годовых).

«Как только это ограничение было введено, мои помощники нашли индивидуальные условия договора потребительского займа:

Процентная ставка с первого дня по второй день срока займа включительно — 6750,68 процента годовых. С третьего по 30 день срока — 53,58 процента, с 31 дня до даты полного погашения — 839,5 процента», — рассказал он.

Таким образом, МФО формально соблюдают законодательство, но клиенту, решившему погасить долг досрочно придется столкнуться с огромными процентами.

«Тот, кто прислал мне эту жалобу, хотел взять заем на неделю. А меньше, чем на месяц, займы не выдавали. Он решил взять и погасить досрочно. Он был образованный, но ему это образование вышло боком. Он знал об ограничениях процентной ставки — рассчитал, во сколько ему обойдется заем исходя из недельного срока. А когда принес деньги для досрочного погашения, обнаружил, что ему придется платить по ставке более шести тысяч процентов годовых», — рассказал финансовый омбудсмен.

Всем, кто оказывается в аналогичной ситуации, Медведев порекомендовал жаловаться в ЦБ.

Ранее 8 февраля сообщалось, что жительница Кировской области получила кредит под 2379 процентов годовых.

В третьем квартале 2016 года Центробанк зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций в стране — оно уменьшилось почти на 500 единиц.