Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379 процентов

Микрофинансовая организация выдала жительнице города Омутнинска Кировской области кредит под 2379 процентов годовых. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Российская газета».

Летом 2016 года женщина взяла кредит на 20 дней под 292 процента годовых. Потом она подписала дополнительное соглашение о пролонгации займа. По новому контракту, стоимость займа выросла более чем в восемь раз.

Спустя некоторое время она, поняв, что подписала несправедливый договор, обратилась за помощью в прокуратуру. Надзорный орган после проверки установил, что ставка была повышена неправомерно.

«По выявленным нарушениям закона прокурором района в адрес руководства микрофинансовой организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно закону «О потребительском кредите», полная стоимость кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение займов определенной категории. Категория микрозаймов ограничена ставкой 795,1 процента годовых.

По данным Высшей школы экономики, в 2016 году россияне, столкнувшиеся с трудностями по кредитным выплатам, чаще всего предпочитали брать деньги в долг у родственников и друзей.

В третьем квартале 2016 года Центробанк зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций в стране — оно уменьшилось почти на 500 единиц.