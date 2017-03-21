Количество выданных кредитов в России выросло на четверть

В январе-феврале 2017 года количество выданных кредитов в России по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 22 процента — до 1,97 миллионов единиц. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты говорят, что это связано с растущим оптимизмом банкиров и заемщиков.

Значительный рост кредитования зафиксирован в Пермском крае — на 55,5 процента больше, чем в январе-феврале прошлого года, Удмуртской республике (плюс 41,3 процента) и Архангельской области (плюс 37,8 процента). В то же время выдача потребкредитов в Ленинградской области снизилась на 17 процентов.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, рост в начале года показал, что банки, кроме работы с постоянными клиентами, стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы». Кроме того, граждане с оптимизмом смотрят на перспективы российской экономики и динамику собственных доходов, полагает он. «Однако пока снижение реальных доходов населения остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране», — отмечает глава НБКИ.

В феврале Минфин предложил правительству ввести индикаторы долговой нагрузки для российских граждан (отношение долговых обязательств гражданина к его доходам — прим. «Ленты.ру»).

По данным Объединенного кредитного бюро, общий объем новых кредитов, выданных банками в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.