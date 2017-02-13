Выдача новых кредитов в России в 2016 году увеличилась почти на треть

Общий объем новых кредитов, выданных банками в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Число кредитов за прошлый год достигло 25,83 миллиона, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 тысяч рублей до 102 тысяч рублей. Всего россияне взяли у банков 17,09 миллиона кредитов наличными, что на 18 процентов больше, чем в позапрошлом году.

Средний размер ипотечного кредита вырос с 1,6 до 1,64 миллиона рублей. При этом число ипотечных займов выросло на 16 процентов и составило 575,04 тысячи. В денежном выражении ипотечное кредитование выросло на 19 процентов — до 945,89 миллиарда рублей.

На покупку автомобилей граждане заняли 195,08 миллиарда рублей — на четверть больше, чем в 2015 году. Всего взято 267,42 тысячи новых автокредитов, то есть на 10 процентов больше, чем в 2015-м. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 тысячи до 729 тысячи рублей.

Количество новых кредитных карт выросло на 5 процентов — до 7,59 миллиона карт, объемы одобренных лимитов выросли на 44 процента — до 335,37 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился с 32 тысячи рублей до 44 тысяч рублей.

Больше всего люди брали банковские кредиты в декабре. Однако, как отмечают в ОКБ, традиционный «сезонный» всплеск оказался ниже, чем ожидалось. «Если в декабре 2015 года количество новых кредитов выросло на 28 процентов по сравнению с ноябрем, то в 2016 году рост за аналогичный период составил только 15 процентов. Скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года», — пояснил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.

По данным мониторинга Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованным в январе, в 2016 году 70 процентов россиян не имели каких-либо задолженностей.