Финансы
 

Минфин предложил ввести индикаторы долговой нагрузки россиян

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Алексей Моисеев
Алексей Моисеев

Минфин предложил правительству ввести индикаторы долговой нагрузки для российских граждан. Об этом, как передает Rambler News Service, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Соответствующий законопроект может быть внесен Госдуму летом, а в случае его принятия в осеннюю сессию, заработать уже в следующем году.

«Самая большая сложность концепции сейчас, на наш взгляд, это откуда брать информацию. Как по уровню долга гражданина (...) также доступ быть должен не только к данным по долгам перед банками, но и перед микрофинансовыми учреждениями. У человека могут быть долги и по ЖКХ, в конце концов, и по связи — то же самое», — пояснил чиновник.

По словам Моисеева, источником данных о долге граждан может стать Бюро кредитных историй (БКИ), о доходах — Федеральная налоговая служба. В настоящее время заемщики должны подписывать согласие на передачу данных про их долги в БКИ. Однако, по мнению замминистра, к такой информации банк должен иметь право доступа без согласия гражданина.

В декабре президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку разработать предложения по ограничению прав кредиторов взыскивать просроченные долги, если на момент заключения кредитного договора отношение ежемесячного дохода клиента к ежемесячному совокупному долгу превышало предельное значение. Поручение должно быть исполнено до 1 марта 2017 года.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общий объем новых кредитов, выданных банками в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.

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