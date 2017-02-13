Просрочка по автокредитам в 2016 году превысила 100 миллиардов рублей

Просроченная задолженность по на покупку автомобилей выросла за 2016 год на 6,7 процента, составив до 102,4 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). На 1 января 2016 года этот показатель составлял 95,9 миллиарда рублей. Доля просрочки к общему объему портфеля займов на начало 2017 года составила 10,1 процента.

Общий объем действующих автокредитов по итогам года снизился на 6,5 процента или на 70 миллиарда рублей, по сравнению с 2015 годом и составил 1,02 триллиона рублей.

Материалы по теме «Не берите кредитов в новом году» Защитник прав потребителей Дмитрий Янин о проблеме долговой ямы в России

По данным НБКИ, самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай, Ненецком АО и Тверской области. При этом в ряде регионов доля просрочки в портфелях банков, напротив, снизилась. Самое серьезное снижение отмечено в Чечне, Ингушетии и Адыгее.

В конце января председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов поделился своими наблюдениями за поведением заемщиков. По его данным, со снижением доходов россиян их кредитная дисциплина улучшилась. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в прошлом году снизились по сравнению с 2015-м на 5,9 процента. При этом в декабре 2016-го в годовом выражении снижение составило 6,1 процента, следует из оперативного доклада ведомства.