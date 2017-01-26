Задорнов нашел пользу в обеднении россиян

Кредитная дисциплина россиян улучшилась со снижением их доходов. Об этом сообщил президент ВТБ 24 Михаил Задорнов, передает ТАСС в четверг, 26 января.

Он отметил, что средний россиянин стал беднее на 15 процентов по сравнению с октябрем 2014 года. «Это за два года очень большое снижение уровня жизни», — подчеркнул глава банка.

Задорнов добавил, что снижение доходов повлияло на финансовое поведение населения. «Сильно обедневшее население аккуратнее платит по кредитам», — сказал он.

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Глава ВТБ 24 отметил, что за 11 месяцев 2016 года просроченная задолженность по всей банковской системе выросла всего на 24 миллиарда рублей. При этом в 2014-2015 году приросты просрочки составляли по 200 миллиардов рублей, указал он.

Он также сообщил, что в нынешней ситуации мало у кого есть возможность создавать сбережения путем вкладов. «Хотя ставки по вкладам остаются и выше инфляции, это не те ставки, которые были в начале 2016 года», — сказал Задорнов.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по данным Росстата, снизились по сравнению с 2015-м на 5,9 процента. При этом в декабре 2016-го в годовом выражении снижение составило 6,1 процента, следует из оперативного доклада ведомства.

Ранее 26 января сообщалось, что чистая прибыль банка ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 году выросла в 86 раз.