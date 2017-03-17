В ЦБ сравнили микрофинансовые организации с подпольными казино

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин признался, что с подозрением относится к микрофинансовым организациям (МФО). Об этом он заявил в ходе Российского банковского форума, передает в пятницу, 17 марта, Rambler News Service.

«Я финансовый человек, поэтому они мне не нравятся. Это как вот подпольные конторы игорные и легальные казино — несопоставим масштаб вовлеченности», — сказал он, сравнивая оформление займов в МФО и банках.

В феврале Минфин предложил правительству ввести индикаторы долговой нагрузки для российских граждан (отношение долговых обязательств гражданина к его доходам — прим. «Ленты.ру»).

26 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал представителей микрофинансовых организаций мироедами, деятельность которых необходимо ограничить. Вместо МФО в России лучше создать банк для бедняков, считает он.

В третьем квартале 2016 года Центробанк зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций в стране — оно уменьшилось почти на 500 единиц.