Финансы
 

В НБКИ насчитали около 6 миллионов россиян с проблемами по кредитам

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Шикин
Владимир Шикин

От пяти до 6,5 миллиона россиян испытывают трудности с обслуживанием кредитов. Такие данные привел замдиректора Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин, сообщает ТАСС.

«Причины (возникновения просрочки — прим. «Ленты.ру») две: первая — необязательность и низкая ответственность человека и вторая — отсутствие материальных возможностей обслуживания долга», — сказал он.

«У трех миллионов, на наш взгляд, нет реально возможности обслуживать текущие кредитные обязательства», — отметил Шикин. Их текущая долговая нагрузка составляет более 60 процентов (то есть платежи по всем кредитам у этих людей занимают более 60 процентов от доходов — прим. «Ленты.ру»). В НБКИ назвали этот показатель критичным.

При этом, доля просроченных кредитов не растет и остается на уровне 16 процентов, при том, что число выдачи новых ссуд увеличивается: в первом квартале 2017 года было выдано около шести миллионов кредитов по сравнению с четырьмя миллионами годом ранее.

Самая большая доля просрочки зафиксирована в сегменте кредитных карт (25 процентов) и потребительском кредитовании (более 20 процентов). В автокредитах уровень просрочки достигает 11 процентов, в ипотеке — пять процентов.

По данным Объединенного кредитного бюро, в марте 2017 года российские банки выдали почти 2,2 миллиона новых кредитов на сумму 325,3 миллиарда рублей.

Самыми закредитованными людьми в России являются охранники, считают в НБКИ.

Общий объем новых кредитов, выданных банками в России в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Больше половины заемщиков в России взяли новый кредит ради погашения старого
Объем кредитования в России вырос на треть
Охранники признаны самыми закредитованными людьми в России
Последние новости
Операторы объяснили отсутствие сообщения от МЧС об урагане
Подмосковные спасатели вытащили корову из канализации
Президент Молдавии призвал Россию не поддаваться на провокацию с дипломатами
Московский ураган «поймал» мужчину в мусорку
Аксенова оштрафовали за наваленное под двери чиновников
Трамп обвинил Германию в ненадлежащем финансировании НАТО
Создатель Android выпустил модульный смартфон
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:03 29 мая 2017

«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»

Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
14:44 Сегодня

ВТБ задумался о закрытии «дочки» на Украине

14:01 Сегодня

Две трети россиян стали экономить на продуктах

13:51 Сегодня

Греф назвал резкое снижение инфляции проблемой для экономики

Финансы
 — 
09:21 Сегодня

Путеводитель по «Миру»

Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
12:50 Сегодня

Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка

12:18 22 мая 2017

Импорт в Россию вырос на 23 процента

11:03 Сегодня

АСИ объявило о создании фонда поддержки социального предпринимательства

Финансы
 — 
00:02 16 мая 2017
Президент Украины Петр Порошенко

Такой бездолговый курс

Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
21:31 29 мая 2017

Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике

14:39 22 мая 2017

Официальный курс доллара упал ниже 57 рублей

18:50 29 мая 2017

Совбез констатировал ликвидацию дефицита продовольствия в условиях санкций

Россия
Апокалипсис вчера
О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
Внук Евгения Примакова стал советником спикера Госдумы
Московский ураган «поймал» мужчину в мусорку
«Мою девочку изуродовали»
Родовая травма привела к тяжелому параличу руки, ребенку нужна срочная помощь
Создание совета популярных блогеров при Думе сочли излишним
Балкон со стоявшей на нем пенсионеркой обрушился в Пензе
Все материалы
Мир
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Меркель призвала Европу стать активным международным игроком
Трамп обвинил Германию в ненадлежащем финансировании НАТО
Из-за взрыва бомбы в Багдаде погибли 11 человек
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
На Украине призовут офицеров запаса для отправки на передовую в Донбасс
Саакашвили вывел своих сторонников на акцию протеста в центре Киева
Глава львовских католиков призвал украинцев покаяться за Волынскую резню
Молдавский премьер прокомментировал высылку российских дипломатов
В администрации Порошенко поведали об украинских корнях Анны Ярославны
Под Ташкентом на параплане разбился глава службы безопасности посольства Франции
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
ВТБ задумался о закрытии «дочки» на Украине
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Греф назвал резкое снижение инфляции проблемой для экономики
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
АСИ объявило о создании фонда поддержки социального предпринимательства
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Приоритеты цифровой экономики
Сектор ИТ превращается в драйвер промышленного роста
«Аэрофлот» решил взыскать с производителя SSJ-100 более двух миллиардов рублей
Производитель Chevrolet Niva возобновил работу после двухнедельного простоя
«ЖДУНа» решили сделать товарным знаком
Россия продала первый комбайн в ЮАР
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
«Рособоронэкспорт» в пять раз нарастил объем заказов на стрелковое оружие
Убийцу петербургского журналиста Циликина приговорили к 8,5 годам колонии
Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии ради учений ВМФ
Подмосковного лесничего задержали за взятку в 72 тысячи долларов
Все материалы
Наука и техника
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
В Японии создали управляемые ногами роборуки
Создатель Android выпустил модульный смартфон
Sony прекратила выпуск PlayStation 3
Названа главная польза частого употребления кофе
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Фехтовальщица Великая решила заменить бракованные медали с ОИ-2016
Тотти решил продолжить карьеру футболиста
Бейсболисты устроили массовую драку во время матча MLB в США
Касильяс сравнил вручение «Золотого мяча» Яшину с высадкой людей на Луну
Все материалы
Культура
«Когда чуть-чуть влюблен мужчина»
Театральный фестиваль имени Чехова открылся «Волшебной флейтой»
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Фильм Хлебникова попал в программу фестиваля в Карловых Варах
В Ливане потребовали запретить «Чудо-женщину» из-за израильтянки в главной роли
Изабель Юппер обратилась к Путину по поводу Серебренникова
Нейросеть написала музыку в стиле Скрябина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»
В сети жалуются на бездействие экстренных служб до и после урагана в Москве
Операторы объяснили отсутствие сообщения от МЧС об урагане
Канадский чиновник в ответ на закрытие дороги разослал письма с порноснимками
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
СМИ узнали о закрытии украинского офиса «ВКонтакте»
Россияне начали массово «мемасить» на iPhone от Усманова
Все материалы
Ценности
Призраки и тени
Самые оригинальные экземпляры Rolls-Royce
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Японцы предложили модным москвичам одеться в черное
Jaguar представил самую экстремальную модель в своей истории
Lacoste снял ролик о вечной любви
M.A.C выпустил «фруктовую» коллекцию косметики
Российские ювелиры создали бриллиантовые браслеты в честь Грейс Келли
Все материалы
Путешествия
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Эксперт рассказала о рекордно дешевом отдыхе в Турции в 2017 году
Определена наиболее популярная страна для перелетов из России на лето
Эксперты определили самый популярный у туристов лесной отель
Размещавшего туристов в обесточенном отеле бизнесмена отправили в тюрьму
Бортпроводник United Airlines обвинил пассажира-гея в домогательствах к сыну
Все материалы
Из жизни
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
Совокупляющиеся на трассе верблюды образовали огромную пробку в ОАЭ
Воздушный шар с влюбленными канадцами налетел на дерево
Джордж Клуни отказался от поездки в Ереван из-за беременной жены
Супруга вице-премьера Рогозина записала песню про первый полет МС-21
Все материалы
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
10 недорогих, но крутых машин
Десятка клевых автомобилей, на которые не надо тратить много денег. В Америке
Появилась фотография интерьера новой «Теслы»
Новый Renault Megane RS сфотографировали без камуфляжа
Lotus поможет Volvo настроить шасси будущих моделей
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы