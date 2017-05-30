В НБКИ насчитали около 6 миллионов россиян с проблемами по кредитам

От пяти до 6,5 миллиона россиян испытывают трудности с обслуживанием кредитов. Такие данные привел замдиректора Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин, сообщает ТАСС.

«Причины (возникновения просрочки — прим. «Ленты.ру») две: первая — необязательность и низкая ответственность человека и вторая — отсутствие материальных возможностей обслуживания долга», — сказал он.

«У трех миллионов, на наш взгляд, нет реально возможности обслуживать текущие кредитные обязательства», — отметил Шикин. Их текущая долговая нагрузка составляет более 60 процентов (то есть платежи по всем кредитам у этих людей занимают более 60 процентов от доходов — прим. «Ленты.ру»). В НБКИ назвали этот показатель критичным.

При этом, доля просроченных кредитов не растет и остается на уровне 16 процентов, при том, что число выдачи новых ссуд увеличивается: в первом квартале 2017 года было выдано около шести миллионов кредитов по сравнению с четырьмя миллионами годом ранее.

Самая большая доля просрочки зафиксирована в сегменте кредитных карт (25 процентов) и потребительском кредитовании (более 20 процентов). В автокредитах уровень просрочки достигает 11 процентов, в ипотеке — пять процентов.

По данным Объединенного кредитного бюро, в марте 2017 года российские банки выдали почти 2,2 миллиона новых кредитов на сумму 325,3 миллиарда рублей.

Самыми закредитованными людьми в России являются охранники, считают в НБКИ.

Общий объем новых кредитов, выданных банками в России в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.