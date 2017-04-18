Больше половины заемщиков в России взяли новый кредит ради погашения старого

В 2016 году 53 процента заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения старых долгов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), изучившее данные 45 миллионов человек с открытыми кредитами.

Средний размер нового кредита, взятого для целей рефинансирования старого долга, вырос за 2016 год со 101 тысячи до 126 тысяч рублей, а размер кредита для прямого потребления вырос со 143 тысяч до 167 тысяч рублей.

Самая высокая доля заемщиков, расплачивающихся по старым долгам, наблюдается среди тех, кто брал новые кредиты наличными до 50 тысяч рублей — 56 процентов. Среди тех, кто занял от 50 до 150 тысяч рублей, таких был 41 процент, с кредитами от 150 до 250 тысяч рублей — 43 процента, с кредитами от 250 до 500 тысяч рублей — 46 процентов, с кредитами выше 500 тысяч рублей — 47 процентов.

Также отмечается тенденция, что средний ежемесячный платеж по ранее открытым кредитам у заемщиков, решившихся на рефинансирование, выше, чем у тех, кто брал новый кредит на прямое потребление. Это может говорить о росте популярности программ рефинансирования кредитов, которые активно развивали многие российские банки в течение прошлого года, отмечает ОКБ.

Ранее бюро сообщало, что общий объем новых кредитов, выданных банками физическим лицам в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.