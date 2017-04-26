Объем кредитования в России вырос на треть

В марте 2017 года российские банки выдали почти 2,2 миллиона новых кредитов на сумму 325,3 миллиарда рублей. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов в марте выросло на три процента, при этом объем кредитования увеличился на 32 процента, отмечает бюро.

Больше всего выдано кредитов наличными — 1,63 миллиона единиц на 183,9 миллиарда рублей. При этом количество новых кредитов выросло на 22 процента, а объем — на 40 процентов. Средний размер займа наличными вырос с 98 до 113 тысяч рублей.

В марте этого года россияне оформили более 25 тысяч новых автокредитов на 20,2 миллиарда рублей. В годовом выражении количество подобных займов выросло на 19 процентов, объем — на 38 процентов.

Также в прошедшем месяце граждане взяли 50,8 тысячи новых ипотечных кредитов на общую сумму 89,3 миллиарда рублей. Средний чек по ипотечным кредитам увеличился с 1,62 до 1,76 миллиона рублей.

В целом за первый квартал оформлено почти 5,7 миллиона кредитов на 776,6 миллиарда рублей, отмечается в материалах бюро.

По данным ОКБ, в 2016 году 53 процента заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения старых долгов. При этом общий объем новых кредитов, выданных банками физическим лицам в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.