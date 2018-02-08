Власти Севастополя рассказали о переходе на новую систему обращения с отходами

Севастополь вошел в десятку российских регионов, которые первыми перешли на новую систему обращения с отходами, заявил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Его слова приводятся на сайте городского правительства в четверг, 8 февраля.

«Согласно новой схеме все физические и юридические лица обязаны оплачивать вывоз ТБО как коммунальную услугу, стоимость которой рассчитывается исходя из тарифов и количества зарегистрированных в квартире граждан», — сказал глава ведомства.

Тарасов подчеркнул, что изменение позволило улучшить ситуацию в части содержания городских территорий. При этом, добавил он, все меры социальной поддержки сохраняются, и стоимость коммунальной услуги будет начисляться в соответствие с категорией проживающих граждан.

Единый региональный оператор по обращению с бытовыми отходам начал работу с 1 января. На сегодняшний день более тысячи севастопольских предпринимателей заключили соответствующие договоры на вывоз мусора с единым региональным оператором, уточняется в сообщении. Следующим этапом внедрения новой системы обращения с ТБО станет работа с жителями частного.

До конца 2018 года все субъекты РФ обязаны перейти на новую систему работы по обращению с отходами, а также организовать деятельность единого регионального оператора.

