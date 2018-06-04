Судебные приставы подсчитали долги россиян

Общие долги россиян в первом квартале выросли до четырех триллионов рублей, половина из них приходится на полученные населением займы. Об этом в понедельник, 4 июня, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ЦБ, в первые три месяца с начала года розничное кредитование продолжило расти. Уровень просроченной задолженности снижается, и она концентрируется в сегменте «старых» займов, отмечает регулятор.

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В первом квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 триллионов рублей. Больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции.

На 1 апреля нынешнего года россияне были должны банкам 12,6 триллиона рублей, из них 0,8 триллиона рублей — это просроченная задолженность перед действующими банками, отмечают эксперты. Оставшийся триллион рублей приходится на долги перед ликвидируемыми банками (Татфондбанком, Связным банком и другими), а также на ссуды, переуступленные коллекторам.

По данным ФССП, число россиян, которым ограничено право выезда из России из-за долгов, в конце мая достигло рекорда — 2,3 миллиона человек.

В 2017 году приставы списали у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. По сравнению с 2016 годом эта сумма увеличилась на 300 миллионов — это объяснили увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.

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