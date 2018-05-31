Число невыездных россиян достигло рекорда

Число россиян, которым ограничено право выезда из России из-за долгов, в конце мая достигло рекорда — 2,3 миллиона человек. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве считают ограничение выезда за границу одной из самых эффективных для воздействия на должников и активно применяют ее: в январе — апреле 2018 года эта мера применялась к 3,3 миллиона человек (в прошлом году — к 2,3 миллиона). «Благодаря применению к должникам данной меры [с начала года] взыскано 18,2 миллиарда рублей задолженности», — сообщили в ФССП.

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В 2017 году приставы вынесли 1,6 миллиона новых постановлений о временном ограничении на выезд за границу. Вместе с тем служба сократила время исключения должников из списков невыездных после оплаты долга.

В прошлом году ФССП списала у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. По сравнению с 2016 годом эта сумма увеличилась на 300 миллионов — это объяснили увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.

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