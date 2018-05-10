Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу

Житель Санкт-Петербурга задолжал почти 38 миллионов рублей своему отцу, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Родитель 35-летнего должника обратился в суд, но тот «добровольно исполнять судебное решение не торопился». Тогда судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы России.

Поскольку движимого и недвижимого имущества у задолжавшего петербуржца не имелось, приставы дождались, пока на его банковском счете появится положительный баланс, и списали необходимую сумму несколькими платежами. Кроме этого, заемщика обязали выплатить 2,4 миллиона рублей исполнительского сбора.

На что были потрачены занятые у отца деньги и откуда у должника появилась необходимая сумма, не сообщается.

В 2017 году ФССП списала у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. По сравнению с 2016 годом эта сумма увеличилась на 300 миллионов — это объяснили увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.

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