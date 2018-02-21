Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он жив и находится в детдоме. Об этом говорится на сайте регионального управления исполнительного ведомства.

«Родители, столь неожиданным образом узнавшие о "воскресении" своего малыша, тут же обратились в суд за восстановлением родительских прав. В ноябре 2017 года справедливость восторжествовала, и в канун наступления 2018 года ребенок был передан на воспитание законным родителям», — отмечается в тексте.

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Ранее на исполнение сотрудникам ФССП поступил документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната на содержание их несовершеннолетнего ребенка. Пристав не нашел должников дома и наложил арест на банковский счет матери.

На следующий день женщина пришла на прием в ФССП, чтобы узнать в чем дело. «Взглянув на документы, родительница упала в обморок», — подчеркивают приставы.

Как оказалось, в 2011 году, после рождения ребенка, матери сказали, что он не проживет дольше недели. Она посоветовалась с мужем, подписала отказ от него и уехала домой. Через пять дней супруги вернулись, чтобы забрать ребенка, но им сказали, что малыш уже скончался.

В августе прошлого года сообщалось, что жительница Челябинска Зоя Туганова выяснила, что 30 лет воспитывала неродного ребенка после теста ДНК, разыскала родную дочь по фотографиям в соцсетях и отсудила миллион рублей у роддома.

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