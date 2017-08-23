Челябинка отсудила миллион рублей за подмену ребенка в роддоме 30 лет назад

Суд в Челябинске постановил выплатить местной жительнице Татьяне Тугановой миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за подмену ее дочери в роддоме, произошедшей 30 лет назад. Об этом в среду, 23 августа, сообщила «Интерфаксу» представитель суда Наталья Прохорова.

Решение принято по иску женщины к региональному Минздраву и перинатальному центру. Потерпевшая просила взыскать в ее пользу 10 миллионов рублей.

В суде Туганова рассказала, что после родов у нее возникли сомнения: новорожденная была совершенно не похожа на них с мужем и на двух первых детей. Однако врачи отказались прислушаться к женщине, да еще и, как она утверждает, «пригрозили психушкой». Девочку воспитывали как родную, к тому же муж истицы очень полюбил дочь, и чтобы его не травмировать, женщина оставила свои сомнения при себе.

После его смерти, Туганова сделала ДНК-тест в январе 2017 года, который подтвердил ее предположения. Женщина начала разыскивать свою родную дочь. Она полагала, что подмена произошла из-за путаницы с созвучными фамилиями: вместе с ней в роддоме была женщина по фамилии Тулигенова. Через соцсети женщина нашла Люцию Тулигенову, которая на фотографии была очень похожа на истицу и ее мужа. ДНК-тест установил их родство.

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Выяснилось, что Люция росла в неблагополучной башкирской малообеспеченной семье. Воспитывающий ее отец ревновал мать и не признавал девочку славянской внешности. Из-за ревности мужчина убил односельчанина, которого посчитал настоящим отцом ребенка. Мать через несколько лет умерла от алкоголизма и девочка попала в детдом.

Также оказалось, что Люция — инвалид по слуху. Туганова уверена, что к этому привели плохие условия в семье, возможно, полученная в раннем возрасте травма, последствия которой никто не лечил.

Представитель Минздрава пояснил, что существующий сегодня областной перинатальный центр — это уже другое учреждение. Роды Тугановой проходили в областном роддоме, а медицинская документация хранится только 25 лет. По этой причине медики не могут провести собственное разбирательство, чтобы попытаться понять, как произошла подмена и кто в этом виноват.

Истица просила суд назначить ей компенсацию, чтобы она смогла помочь своей биологической дочери, находящейся в сложной жизненной ситуации. Назначенную судом выплату женщина планирует передать Люции.